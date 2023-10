Doanh nghiệp có vốn nhà nước đạt doanh thu hơn 2,7 triệu tỉ đồng, nợ phải trả hơn 2 triệu tỉ

Chính phủ vừa có báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2022.

Theo báo cáo, đến cuối năm 2022, cả nước có 827 doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước. Trong số đó, 478 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 151 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Tổng tài sản doanh nghiệp nhà nước lên tới 3.821.459 tỉ đồng, tăng 4% so với năm 2021, còn vốn chủ sở hữu là 1.807.999 tỉ đồng.

Trong khi đó, tổng giá trị vốn nhà nước đang đầu tư tại các doanh nghiệp nhà nước là 1.712.644 tỉ đồng, tăng 3% so với năm 2021.

Năm 2022, các doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước đạt tổng doanh thu 2.752.607 tỉ đồng, tăng 29% so với năm 2021.

Lãi trước thuế đạt 247.905 tỉ đồng, tăng 23% so với năm 2021. Theo đó, khối các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con là 224.495 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2021, chiếm 91% tổng lãi phát sinh trước thuế.

Báo cáo cũng cho thấy, tổng nợ phải trả là 2.050.044 tỉ đồng, tăng 6% so với năm 2021; trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 55% tổng số nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nước. Tổng giá trị các khoản phải thu là 576.481 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2021

Về đầu tư ngoài nước, đến hết 2022, có 30 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện đầu tư ra nước ngoài theo hình thức trực tiếp đầu tư và đầu tư thông qua các công ty con cấp 1, cấp 2.

Số vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện là hơn 61 triệu USD tại 14 dự án, chủ yếu tại các dự án của các công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); các dự án của Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel).

Các lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài tiếp tục duy trì chủ yếu trong các lĩnh vực dầu khí; viễn thông; trồng, chế biến mủ cao su và các lĩnh vực khác. Trong số đó, lĩnh vực dầu khí, lĩnh vực viễn thông và lĩnh vực trồng, chế biến mủ cao su với 3 tập đoàn có số đầu tư lớn là các lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài lớn nhất, chiếm 96,41% tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài.

Kết quả, có 94 dự án phát sinh doanh thu với tổng doanh thu là 9,688 tỉ USD, tăng 24,43% so với năm 2021. Trong đó, có 67 dự án mang lại lợi nhuận, với tổng lợi nhuận sau thuế là 569 triệu USD (giảm 240,65 triệu USD, tương ứng 29,70% so với năm 2021). Ngược lại, có 29 dự án bị lỗ với tổng số lỗ 263 triệu USD (số lỗ giảm 72 triệu USD so với năm 2021).

Đến ngày 31-12-2022, tổng cộng có 43 dự án có lỗ lũy kế, với tổng số lỗ lũy kế là 1.441 triệu USD, tăng 105 triệu USD, tương đương 7,94% so với năm 2021.

Theo báo cáo, về cơ bản các doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, giá trị vốn đầu tư phát triển thực hiện và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, một số tập đoàn, tổng công ty đạt kim ngạch xuất khẩu lớn, thể hiện rõ vai trò trong việc góp phần bảo đảm một số cân đối lớn của nền kinh tế.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn hạn chế như hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ. Hiệu quả đầu tư trong thời gian qua chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng; một số dự án đầu tư chậm tiến độ triển khai.

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư ra nước ngoài có lũy kế tiếp tục tăng, những dự án gặp khó khăn, vướng mắc tồn tại tiềm ẩn rủi ro, chưa phát sinh thu hồi vốn đầu tư hoặc có phương án tái cấu trúc trong năm 2022…

BÙI TRANG