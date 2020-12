1 cựu Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú tổ chức đánh bạc

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đoàn Hồng Phúc (SN 1982, nguyên Phó đội trưởng Đội CSHS Công an quận Tân Phú; nguyên Phó trưởng công an phường 6, quận 6, TP.HCM); Tô Mỹ Nhí (33 tuổi, quê Cà Mau); Ngô Nhật Thanh (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cùng 12 bị can khác về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Trước đó, ngày 5-5, Công an TP.HCM ập vào ngôi nhà số 30/2 Trịnh Đình Thảo (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) bắt quả tang Thanh và đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài ra, địa điểm này còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức “đá gà mạng” trên web s1299.com. Nhí, Huy được xác định tính toán lời lỗ rồi thanh toán cho những người góp vốn mở sòng bạc. Cụ thể là Thanh 30%, Nhí 40%, Phúc 10%...

Theo điều tra, ba năm trước, Phúc khi còn làm công an quận Tân Phú đã quen biết với Nhí do được phân công lĩnh vực, địa bàn.

Đến tháng 9-2019, Phúc sau khi thuê được nhà số 30/2 Trịnh Đình Thảo thì bàn bạc với Nhí, Thanh tổ chức đánh bạc để thu lời dưới “bình phong” là kinh doanh bãi giữ xe.

Phúc quen biết với Thanh từ hai năm trước. Thanh là người có “máu mặt” ở khu vực vì nổi tiếng về bài bạc. Người này được xác định đóng vai trò, quản lý điều hành sòng bạc ở số 30/2 Trịnh Đình Thảo. Riêng Nhí quản lý một số trang “gà mạng” sổ sách, tiền bạc và tính toán chi phí chia chác…

Sòng bạc này được tổ chức kín đáo, có phân công người cảnh giới và thu hút được sự quan tâm của những người có “máu đỏ đen”.

Theo điều tra, từ tháng 10-2019 – 5-2020, tổng số tiền thắng thua là gần 4,4 tỉ đồng, số tiền con bạc đánh bạc gần 133 tỉ đồng. Trong số tiền thu lợi bất chính, nhóm Thanh, Nhí và Phúc hưởng 70% và 30% còn lại chia cho những đối tượng khác.

Phúc khai sau khi thuê được bãi giữ xe ô tô thì giao cho Thanh và giới thiệu cho Nhí làm việc cùng. Người này chỉ thừa nhận là bàn bạc cùng Thanh, Nhí tổ chức đánh bài binh xập xám, thu tiền xâu bài vì kinh doanh bãi xe không đủ chi phí.

Nguyên Phó đội trưởng Đội CSHS Công an quận Tân Phú phủ nhận việc tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng internet. Phúc khai vào tháng 1-2020, Nhí đến nhà đưa 30 triệu đồng từ lợi nhuận kinh doanh bãi giữ xe và tiền thu xâu đánh bài.

Tuy nhiên, từ các chứng cứ, hồ sơ, tài liệu và lời khai của các bị can khác, Công an TP.HCM kết luận đủ cơ sở xác định Phúc đã cấu kết, tổ chức đánh bài binh xập xám và đá gà qua mạng internet ăn tiền tại sòng bạc trên đường Trịnh Đình Thảo (quận Tân Phú).