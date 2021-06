Đến tối 14-6, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn khiến hai mẹ con tử vong, một người phụ nữ bị thương nặng.



Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày một người phụ nữ khoảng 60 tuổi, chạy xe đạp điện chở theo một người phụ nữ khác cùng một bé gái (là hai mẹ con) phía sau, lưu thông trên đường ĐT 743.

Khi đi đến đoạn đường thuộc phường An Phú (TP Thuận An) thì bất ngờ va chạm với xe container 51C-649.42 lưu thông hướng từ miếu Ông Cù về vòng xoay An Phú.

Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người đi trên xe đạp điện ngã xuống đường. Hai mẹ con ngồi phía sau bị cuốn vào gầm xe tử vong tại chỗ.

Người phụ nữ điều khiển xe đạp điện, bị bánh xe container cán nát hai chân.

Vụ tai nạn thương tâm khiến đoạn đường lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn.