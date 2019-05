2 vợ chồng giáo viên về hưu bị sát hại

Ngày 13-5, trao đổi với PLO, Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho hay cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang điều tra vụ hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Xin (64 tuổi)- bà Đoàn Thị Thúy (63 tuổi, cùng ngụ phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định) bị sát hại.



Người dân địa phương đến chia buồn với gia đình

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, khoảng 17g30 ngày 12-5, một người con của vợ chồng ông Xin đi làm về, mở cửa nhà thì phát hiện cha mẹ mình nằm chết trên nền nhà. Trên người hai nạn nhân có rất nhiều vết thương...



Một số người sống gần nhà nạn nhân cho biết thêm, trước khi người con về nhà, họ nghe nhiều tiếng la hét, tiếng động bất thường bên trong căn nhà của vợ chồng ông Xin. Tuy nhiên, hàng xóm không vào được vì căn nhà đã khóa hai lớp cửa.

Cũng theo người dân địa phương, vợ chồng ông Xin đều là giáo viên về hưu, từ địa phương khác đến sinh sống ở phường Nhơn Bình gần đây.