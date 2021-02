4 ngày, Công an TP.HCM bắt hơn 200 kg ma túy, thu 35 viên đạn

Ngày 22-2, Công an TP.HCM cho biết trong bốn ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2-2021, đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá ba đường dây vận chuyển, mua bán trái phép nhiều loại ma túy từ Campuchia về TP.HCM.



Số ma túy khủng bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: HT

Công an bắt giữ bảy nghi phạm, thu giữ khoảng 217 kg ma túy các loại (104 bánh heroin, 142 kg MA, 5 kg Ketamin, 100.000 viên thuốc lắc) và 35 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện có liên quan đến hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào đầu năm 2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM phát hiện ba đường dây mới được thành lập để tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, ngày 30-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 5, quận 10 và Tân Bình bắt giữ LTL và hai nghi phạm khác có liên quan; thu giữ khoảng 22 kg ma túy tổng hợp.

Đến ngày 31-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Hóc Môn, Công an quận 12, Bình Thạnh bắt quả tang HTH, LHTD và hai nghi phạm khác có liên quan, thu giữ khoảng 50 kg ma túy tổng hợp.

Chiến công nối tiếp chiến công, ngày 2-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP phối hợp với lực lượng liên quan triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn khác. Qua đó, bắt quả tang NLQ, PTTB, NTT, THT, thu giữ 14 bánh Heroin.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, lực lượng Công an thu giữ thêm 90 bánh heroin, khoảng 100.000 viên thuốc lắc, 70 kg MA, 5 kg Ketamin và 35 viên đạn; đồng thời đưa hai nghi phạm có liên quan về cơ quan để điều tra làm rõ.