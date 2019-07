4 nghi can người Trung Quốc chém chết đồng hương

Nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận rạng sáng 8-7 lực lượng công an đã bắt khẩn cấp bốn nghi can người Trung Quốc để điều tra vụ án mạng xảy ra tại Trung tâm Thương mại Nha Trang Center.

Các nghi can này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một resort ở xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).



Nhóm nghi can Trung Quốc ẩu đả. Ảnh cắt từ camera an ninh

Theo thông tin ban đầu, khuya 5-7 trong lúc hát karaoke tại tòa nhà Trung tâm Thương mại Nha Trang Center, Zhao Jun (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) xảy ra mâu thuẫn với người đồng hương là Tan Xueke (25 tuổi).

Sau đó, Zhao Jun cùng ba người khác lao vào ẩu đả với Tan Xueke. Trong lúc ẩu đả, một thanh niên dùng dao đâm, chém khiến Tan Xueke tử vong.



Sau khi gây án, nhóm người Trung Quốc nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Tuy nhiên, qua trích xuất các camera an ninh, lực lượng công an đã xác định hành tung của nhóm nghi phạm, tung lực lượng đi truy bắt.