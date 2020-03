73 người phê ma túy trong khách sạn treo biển dừng hoạt động

Rạng sáng 26-3, Phòng Cảnh sát ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân đột kích quán Karaoke My Friend trong Khách sạn VL (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) phát hiện 73 người sử dụng trái phép chất ma túy.



Các đối tượng trong phòng hát karaoke bị bắt giữ.

Khi công an kiểm tra 5 phòng hát Karaoke phát hiện nhiều người đang “phê” ma túy. Trong số 73 người bị đưa về công an làm việc có 48 nam thanh niên và 25 cô gái. Những thanh niên này chủ yếu người Nghệ An (hơn 50 người) và Hà Tĩnh.

Công an thu giữ một số ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy (Methampetamine, Ketamin).

Điều đáng nói, bên ngoài khách sạn có treo tấm bảng “tạm ngừng hoạt động để chống COVID-19”.



Tang vật công an thu giữ.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, để phòng tránh dịch, công an và cơ quan chức năng đã phong tỏa khách sạn.

Hiện khách sạn này đang tạm thời cách ly 73 người nêu trên để phục vụ công tác điều tra và phòng dịch bệnh.