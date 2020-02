An Giang: Khởi tố vụ án buôn lậu nước giải khát hơn 8 tỉ

Ngày 21-2, Cục Hải quan tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu để điều tra đối với Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu (có địa chỉ ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 04-11-2019, hệ thống VNACCS của Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Cục Hải quan An Giang tiếp nhận tờ khai Hải quan của công ty Toàn Cầu khai báo nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có gaz, hiệu Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng (loại 24 lon/thùng) được vận chuyển trên 2 ghe mang BKS AG-03931 và AG-10873. Sau đó, công ty nhiều lần khai bổ sung, thay đổi ghe mang các biển kiểm soát khác nhau.





Số nước giải khát được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh Hải Dương

Đến ngày 06-11-2019, hệ thống VNACCS tiếp tục tiếp nhận tờ khai của Công ty Toàn Cầu mặt hàng và số lượng như trên được vận chuyển trên 2 ghe mang BKS AG-10873 và AG-06788. Các tờ khai đều được hệ thống phân luồng vàng (luồng 2).

Ngày 09-11-2019, đại diện Công ty Toàn Cầu mang hồ sơ bản giấy của tờ khai đến Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình làm thủ tục nhập khẩu. Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã yêu cầu những người điều khiển phương tiện vận tải nêu trên xuất trình Giấy đăng kiểm phương tiện để đối chiếu lượng hàng phục vụ việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra. Lúc này, đại diện công ty xuất trình tiếp 1 tờ khai nhưng chưa nộp thuế và xin gia hạn lại thời gian làm thủ tục. Tuy nhiên đến hẹn đại diện Công ty Toàn Cầu không đến làm thủ tục khai báo để thông quan hàng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã khám xét, kiểm tra đối với 3 ghe hàng vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú). Kết quả cho thấy, số nước giải khát hiệu Mirinda (loại GREEN CREAM FLAVOR, xuất xứ Campuchia) trên các phương tiện thiếu hơn 4.100 thùng so với khai báo ở 2 tờ khai. Đồng thời lực lượng hải quan phát hiện có hơn 1.500 thùng nước giải khát hiệu Mirinda (loại ORANGE FLAVOR, xuất xứ Campuchia) và hơn 29.631 thùng nước giải khát tăng lực hiệu Red Bull (xuất xứ Thái Lan) không có trong khai báo trên tờ khai Hải quan.



Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế số hàng trên các phương tiện. Ảnh Hải Dương

Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Toàn Cầu về hành vi “Mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cố ý không khai báo tên hàng, số lượng, chủng loại” và bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc về Cục Hải quan tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Mở rộng điều tra, Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận định thấy vụ việc phức tạp, trị giá lô hàng tương đối lớn (kết luận giám định tổng trị giá lô hàng đang tạm giữ hơn 8,6 tỉ đồng) có dấu hiệu hành vi buôn lậu nên đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

Hiện Cục Hải quan tỉnh An Giang đang làm các thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ, cùng tang vật đến Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.