Ngày 14-12, Bộ đội Biên Phòng TP Đà Nẵng đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Thùy An (28 tuổi, quê TP.HCM), Trần Quốc Trạng (35 tuổi, quận Ngũ Hành Sơn) và Lê Đình Khải (29 tuổi, quận Thanh Khê) đề điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Nghi phạm cầm đầu đường dây bán lẻ ma túy Nguyễn Ngọc Thùy An. Ảnh: H.H

Trước đó, các trinh sát biên phòng phát hiện trên địa bàn tổ 74, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn có hiện tượng mua bán ma túy.

Biên phòng xác định An hoạt động mua bán ma túy ngay tại nhà, giao dịch qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Trước đó, năm 2020, anh trai của An bị công an bắt giữ và bị tòa phạt 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tối 12-12, các trinh sát Đồn Biên phòng Non Nước phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng bắt quả tang hai người giúp sức cho An là Trạng và Khải cùng ma tuy tang vật.



Hai đồng phạm trong đường dây. Ảnh: H.H



Tang vật vụ án. Ảnh: H.H

Sau đó, các trinh sát kiểm tra nơi cư ngụ của An, phát hiện 20g ma túy đá cất giấu tại phòng ngủ, cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ phân chia ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.