Thời gian qua, những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt là tình trạng trẻ vị thành niên sinh con ngày càng tăng.



Nghỉ học ở tuổi 16 để làm mẹ

Trong khi bạn bè đang ở tuổi ăn, tuổi lớn và đến trường thì em T. (16 tuổi, huyện Châu Đức) phải nghỉ học giữa chừng để ổn định tâm lý, sức khỏe sau khi sinh con. Cuộc sống của em trở nên bế tắc, phần vì bạn trai chuẩn bị đi tù, phần vì không biết làm gì để nuôi con.

Em T. sinh con khi còn đang là học sinh lớp 7. Vụ việc bé gái sinh con trong nhà tắm và tự cắt dây rốn ở xã Đá Bạc từng gây rúng động dư luận. Cuối năm 2019, T. kết bạn làm quen trên mạng xã hội Facebook với Nguyễn Hoàng Triều (27 tuổi, ngụ xã Đá Bạc).

Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, hai bên nảy sinh tình cảm. Đến tháng 9-2020, T. phát hiện mình có thai nhưng vì lo sợ nên không dám nói cho ai biết.

Đến ngày 3-1-2021, T. thấy đau bụng nên đi vào nhà vệ sinh và bất ngờ sinh em bé tại nhà tắm. T. tự dùng kéo cắt dây rốn cho em bé. Trong quá trình bé gái này mang thai, gia đình không phát hiện.

Theo thống kê của UBND huyện Châu Đức, trong sáu tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 12 vụ xâm hại người dưới 16 tuổi. Trong đó có bốn vụ hiếp dâm, sáu vụ giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi (riêng trong tháng 6-2021 xảy ra năm vụ).



Bị cáo Nguyễn Hoàng Triều (27 tuổi, ngụ xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) tại phiên tòa mới đây. Ảnh: ĐT

Gần đây nhất, ngày 9-6, Công an huyện Châu Đức tiếp nhận tin báo về tội phạm đối với vụ “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” do Công an xã Cù Bị chuyển giao. Theo nội dung tin báo, ngày 7-6, cán bộ công chức tư pháp - hộ tịch xã Cù Bị tiếp nhận đơn xin làm giấy khai sinh cho cháu của một người phụ nữ ở thôn Việt Cường, xã Cù Bị.



Nội dung đơn ghi nhận việc con gái bà là LLT, sinh năm 2005, sinh con tại BV Bà Rịa vào ngày 26-10-2020 khi chưa đủ 16 tuổi. Sau khi sinh, T. để lại con cho người thân nuôi và rời khỏi địa phương.

Cần gia đình cùng xã hội chung tay

Theo ông Phạm Văn Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi đa phần có trình độ văn hóa thấp, nhận thức pháp luật và xã hội hạn chế.

Ngoài ra, các cơ sở lưu trú còn vi phạm trong quá trình cho khách lưu trú, việc quản lý lưu trú còn lỏng lẻo.

Còn bà Võ Lệ Huyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Đức, cho biết dù các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã liên tục tuyên truyền cho các gia đình, tuy nhiên tình hình xâm hại trẻ em trên địa bàn vẫn phức tạp. “Để hạn chế tình trạng này, gia đình cần dành nhiều thời gian quan tâm hơn nữa đến việc chăm sóc, quản lý và giáo dục con cái” - bà Huyền nói.

Trung tá Lê Tất Thắng, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Châu Đức, cho biết tội phạm xâm hại tình dục trong thời gian qua tăng cao một phần do sự bùng nổ của công nghệ thông tin, buông lỏng quản lý của gia đình. Trong một số vụ việc, gia đình nạn nhân e ngại, sợ ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm con em nên trình báo sự việc còn chậm trễ dẫn đến khó khăn trong việc thu thập chứng cứ. Có trường hợp gia đình nạn nhân không muốn trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Khung hình phạt cao nhất chung thân hoặc tử hình Điều 142 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ hoặc giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi sẽ phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt từ bảy năm đến 15 năm tù. Ở mức độ nặng hơn, người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp như làm nạn nhân có thai; gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; phạm tội hai lần trở lên… Và khung hình phạt cao nhất của tội danh này là tù chung thân hoặc tử hình. Nếu phạm tội làm nạn nhân có thai, đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh… sẽ bị phạt tù từ ba năm đến 10 năm. Nếu gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất ở khoản 3 là từ bảy năm đến 15 năm. Luật sư NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, Đoàn Luật sư TP.HCM YẾN CHÂU ghi