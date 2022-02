Sáng 10-2, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao vừa khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can Ngô Thành Quy Quàng (28 tuổi) và Danh Đồng (17 tuổi, cùng ngụ huyện Gò Quao) về tội trộm cắp tài sản.

Quàng bị công an bắt tạm giam, còn Đồng được tại ngoại điều tra.



Danh Đồng (ảnh trái) và Ngô Thành Quy Quàng (ảnh phải). Ảnh: VĂN VŨ