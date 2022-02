Ngày 3-2 (nhằm mùng 3 Tết) Công an tỉnh Kiên Giang cho hay đã liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền.



Đáng nói, khi bị phát hiện, bắt giữ, nhiều người vi phạm có hành vi chống đối lực lượng chức năng, họ cho rằng ngày Tết thì được đánh bạc ăn thua bằng tiền mà không vi phạm pháp luật.



Hiện trường vụ đánh bạc ăn tiền vừa bị bắt quả tang trong rạng sáng mùng 3 Tết Nguyên đán (ảnh lớn), tiền và tang vật tại tụ điểm đánh bạc này (ảnh nhỏ). Ảnh: VĂN VŨ

Cụ thể, rạng sáng ngày 3-2 Công an huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) bất ngờ kiểm tra một căn nhà bán tạp hóa ở xã Tân Hội, bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc với hình thức chơi bài cào ba lá ăn tiền.

Công an đã tạm giữ 22 người cùng số tiền gần 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Trước đó, khuya 2-2 (nhằm ngày mùng 2 Tết Nguyên đán), Công an huyện Tân Hiệp cũng đã bắt quả tang bốn phụ nữ đang đánh bài tứ sắc ăn tiền tại nhà riêng. Tại thời điểm kiểm tra, công an ghi nhận trên chiếu bạc có khoảng 10 triệu đồng và 39 bộ bài tứ sắc.

Làm việc với lực lượng chức năng, bốn phụ nữa này thừa nhận thường xuyên cùng nhau đánh bài tứ sắc ăn tiền, ăn thua từ 10.000-20.000 đồng/ván bài.



Trong ngày mùng 1 Tết, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũng triệt phá một tụ điểm đá gà và đánh bài ăn tiền tại xã Thạnh Trị. Ảnh: VĂN VŨ

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trong ngày mùng 1 Tết, Công an huyện Tân Hiệp cũng đã triệt phá một tụ điểm đá gà và đánh bài ăn tiền tại bãi đất trống thuộc xã Thạnh Trị. Công an đã tạm giữ 26 người liên quan, 30 xe máy, cùng số tiền hơn 80 triệu đồng và nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc ăn tiền.