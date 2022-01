Sáng 31-1 (29 tháng Chạp âm lịch), Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho hay cơ quan CSĐT Công an huyện đang củng cố xử lý 28 người trong hai vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền vừa bị bắt quả tang.



Tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống thuộc ấp Tân Quới, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp. Ảnh: VĂN VŨ

Cụ thể, chiều 30-1 (28 tháng Chạp âm lịch), lực lượng công an huyện kiểm tra, bắt quả tang một tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống thuộc ấp Tân Quới, xã Tân Hiệp A.

Qua làm việc, công an đã tạm giữ 12 người, ba con gà cùng số tiền hơn 50 triệu đồng và nhiều vật dụng phục vụ cho việc đá gà như cân đồng hồ, cựa sắt...



Tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống thuộc ấp Kinh 2B, xã Tân An, huyện Tân Hiệp. Ảnh: VĂN VŨ

Trước đó, ngày 28-1, Công an huyện Tân Hiệp bắt quả tang một tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống thuộc ấp Kinh 2B, xã Tân An. Tại hiện trường, công an tạm giữ 16 người, hai con gà và số tiền gần 40 triệu đồng cùng một số tang vật khác.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu những người liên quan khai nhận mỗi tụ điểm đá gà sát phạt với số tiền cược từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng và có người canh đường, cảnh giới từ xa khi phát hiện công an.