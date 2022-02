Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận thông tin, các đơn vị thuộc Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, công an các tỉnh lân cận đã phá án, bắt các thành viên trong băng cướp táo tợn.

Tên cướp có hình xăm lửa trên trán

Ngày 13-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vẫn đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai băng cướp gồm tám thành viên, do Từ Tấn Phú (18 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) và Chung Chí Phong (19 tuổi, quê Kiên Giang) cầm đầu.

Đây là băng cướp với các thành viên trẻ tuổi, liên tục trong một thời gian ngắn đã gây ra hai vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn vùng ven TP.HCM.



Công an nhanh chóng bắt được băng cướp táo tợn.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 ngày 7-2-2022, sau giờ làm việc, tại một quán karaoke trên đường Phạm Hữu Lầu (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM), PGK (16 tuổi) điều khiển xe máy về nhà.

Khi xe chạy đến gần cầu Cống Dinh (ấp 2, xã Phước Kiển) thì K dừng lại nghe điện thoại.

Đúng lúc đó, một nhóm sáu thanh niên chạy trên hai xe máy bất ngờ xông tới chặn đầu và khóa đuôi xe K.

Nhóm này lớn tiếng chửi bới, đe dọa sẽ tấn công để cướp tài sản. K phản kháng thì bị một người xông tới ôm ngang, để hai đồng phạm dùng dao đâm vào vai và đùi rồi giật điện thoại iPhone 11 Pro. Nhóm này còn lục soát, lấy đi chiếc ví và xe máy của nạn nhân.

Do khu vực đêm tối vắng người, bị thương nên không ai nghe tiếng K kêu cứu để hỗ trợ. Một người đi đường sau đó phát hiện, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. May mắn vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, 1 giờ 40 ngày 3-2 (tức mùng 3 tết Nguyên đán), anh NHM (22 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) điều khiển xe máy Vario chở cô gái 21 tuổi chạy theo hướng từ đường Đoàn Nguyễn Tuấn vào Trường Mầm non Quỳnh Anh (xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì bất ngờ bị một nhóm sáu thanh niên chặn lại.

Theo lời khai của nạn nhân, nhóm này đi trên ba xe máy có trang bị hung khí tấn công cả anh M và cô gái để cướp đi chiếc xe máy và 1,5 triệu đồng. Vụ việc khiến anh M bị thương do dao chém ở tay phải.

Công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và Công an xã Hưng Long, huyện Bình Chánh lập hồ sơ ban đầu theo lời khai của nạn nhân để phục vụ điều tra, truy xét.

Theo hồ sơ, nhóm cướp có chuẩn bị hung khí và tính toán từ trước. Đặc biệt, lời khai của K có một điểm đáng chú ý là một thanh niên có xăm hình đốm lửa trên trán đã ôm nạn nhân lại, để cho đồng phạm dùng dao tấn công.

Một cán bộ điều tra PC02 cũng cho biết qua trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh ở khu vực xảy ra vụ cướp tại địa bàn huyện Bình Chánh có phát hiện nhóm sáu thanh niên đi trên ba xe máy bám theo trước khi gây án.

Phá án sau 24 giờ truy xét

Liên tục xảy ra hai vụ cướp với thủ đoạn táo tợn, manh động trong dịp tết, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã nhanh chóng chỉ đạo PC02 phối hợp với Công an huyện Nhà Bè, Công an huyện Bình Chánh tiến hành điều tra, truy xét.



Tang vật, phương tiện bị công an tạm giữ. Ảnh trong bài: NGUYỄN TÂN

Theo một cán bộ điều tra, PC02 đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát hình sự (C02), Công an tỉnh Long An rà soát các đối tượng tình nghi với quyết tâm phải nhanh chóng bắt được nhóm cướp táo tợn, xóa mầm mống gây nguy hiểm cho xã hội.



Tuy nhiên, quá trình truy xét gặp không ít khó khăn. Lời khai của bị hại rời rạc, khu vực xảy ra cướp vắng người, không có nhân chứng. Bên cạnh đó, trời tối nên hình ảnh từ camera an ninh khá mờ.

Nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm quên cả nghỉ tết, chia nhiều mũi xuống các địa bàn giáp ranh để xác minh, rà soát từng đầu mối nhỏ nhất.

Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận vụ việc, PC02 và các đơn vị phối hợp đã xác định được một số thành viên trong băng cướp.

Tính đến chiều 11-2, PC02 và các đơn vị phối hợp đã bắt gọn băng cướp tám thành viên tuổi từ 16 đến 22.

Theo lời khai, nhóm này đã có sự bàn tính, chuẩn bị từ trước. Trong vụ cướp xảy ra vào mùng 3 tết, nhóm Phong chạy xe máy từ quận 8 sang huyện Bình Chánh để tìm “con mồi”.

Khi phát hiện xe của anh M, người trong nhóm đã áp sát, đạp ngã rồi cả nhóm lao vào đánh, cướp.

Với vụ cướp vào ngày 7-2, nhóm cướp thuê khách sạn ở lại và gặp một số đối tượng khác nên rủ nhau đi cướp.

“Nhóm Phong đi đến chợ Bình Điền mua bốn con dao Thái Lan loại gọt trái cây rồi chia nhau giấu trong người để làm hung khí đi cướp” - một cán bộ điều tra PC02 cho biết.

Sau đó, Phong chính là người xông vào ôm sau lưng K để đồng phạm dùng dao tấn công nạn nhân để cướp. Do nạn nhân vùng vẫy, Phong cũng bị dao cắt vào tay.

Nhóm này mang chiếc iPhone bán cho chủ cửa hàng điện thoại ở quận Tân Phú lấy số tiền 6 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Qua lời khai ban đầu, Phú và Phong có vai trò cầm đầu, tổ chức.

Theo một cán bộ điều tra, băng nhóm cướp quy tụ các thành viên rất nhỏ, các em thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, bỏ học, lêu lổng.

“Vụ việc cũng là lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh cần có sự quản lý, giáo dục con em mình tránh vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tương lai của các em” - người này nói.

Hiện Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét vụ việc. Ban đầu xác định băng cướp nhí còn thực hiện một số vụ khác trên địa bàn các tỉnh.