Bảo vệ dân phố ở quận 12 bị giang hồ chém trọng thương

Ngày 19-1, Công an quận 12, TP.HCM lấy lời khai nhóm người liên quan để điều tra vụ tấn công hai bảo vệ trọng thương trong KCN Tân Thới Hiệp (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM).



Khoảng 20 giờ tối ngày 17-1, bảo vệ KCN Tân Thới Hiệp nhận được thông tin có một thanh niên say xỉn ở khu vực hội chợ trước cổng KCN nên cắt cử lực lượng tới kiểm tra.



Công an quận 12 sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc. Ảnh HT

Tuy nhiên, khi tới nơi thì người dân phản ánh thanh niên này đã đi về lấy dao và hiện ở đâu không rõ.

“Lúc đó bảo vệ KCN có đi tuần tra thì phát hiện nhóm thanh niên khoảng 20 người mang theo hung khí, đi xe máy che biển số nên điện báo cho công an phường đề nghị cử lực lượng xuống xử lý” – ông Lê Thế Quang, Đội trưởng Đội bảo vệ KCN cho biết.

Bốn bảo vệ dân phố sau đó có mặt phối hợp cùng bảo vệ KCN tuần tra khu vực. Trong số này, ông Nguyễn Văn Vui (59 tuổi, ngụ quận 12) cùng một bảo vệ dân phố tên Trịnh Văn Chiến (42 tuổi) cùng đi trên một xe máy.

Theo ông Quang, sau đó ít phút, ông Vui và ông Chiến được phát hiện đã bị nhóm côn đồ dùng ba chĩa tấn công, trọng thương ở đường D5 ở trong KCN.

“Khi chúng tôi tới nơi thì nhóm côn đồ đã bỏ đi. Ông Vui bị thương ở vùng bụng, người còn lại bị thương ở cánh tay, chảy nhiều máu” – người này tiếp.

Một bảo vệ ở khu vực gần hiện trường xảy ra vụ việc cho biết, nhóm giang hồ mang theo dao, ba chĩa. "Tôi không dám ra, chỉ thấy họ đông và lăm lăm hung khí" - người này nói.

Đại diện Phòng khám y khoa Thành Tâm (phường Hiệp Thành, quận 12) xác nhận ông Vui – một trong hai bảo vệ dân phố bị thương được đưa vào phòng khám sơ cứu. “Nạn nhân bị vết thương khá lớn ở vùng bụng, sa ruột ra ngoài, mất nhiều máu sau đó được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu” – người này nói.

Công an quận 12 sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do có hai băng nhóm có mâu thuẫn từ trước nên hẹn nhau giải quyết. Khoảng 20 người có liên quan đã bị công an triệu tập, làm việc.

Hiện ông Vui đã sức khỏe ổn định đang hồi phục nhưng chưa xuất viện. Ông Chiến đã xuất viện về nhà. UBND phường đã tổ chức đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho cả hai gia đình.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.