Đây là chuyên án có số lượng ma túy bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.



Trước đó, chiều 2-4, tại thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc), Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Công an huyện Tam Đảo bắt giữ Tô Anh Đức (ngụ Điện Biên) và Ngô Hồng Quân (quê Nghệ An) đang mua bán 19.857 viên ma túy tổng hợp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm giữ hình sự các nghi can và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.