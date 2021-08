Ngày 30-8, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã tạm giữ hai người lái xe đầu kéo là Nguyễn Văn Chiến (SN 1989, trú huyện An Lão) và Vũ Anh Tuấn (SN 1984, trú quận Kiến An) để điều tra về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo đó, chiều 24-8, Nguyễn Văn Chiến lái xe đầu kéo BKS 15C-215.33 sử dụng hình ảnh chụp giấy xét nghiệm Sars-CoV-2 của Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng để qua chốt kiểm soát trên quốc lộ 5 tại địa bàn xã Nam Sơn (huyện An Dương). Tuy nhiên, lực lượng chức năng kiểm tra thấy có dấu hiệu nghi vấn nên đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện An Dương thụ lý giải quyết.



Bốn người bị bắt vì làm và sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả nhằm qua mặt chốt kiếm soát dịch bệnh

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Chiến đã chụp ảnh CMND của mình gửi cho Vũ Anh Tuấn là người điều hành xe của Công ty TNHH vận tải xây dựng Thịnh An Phát (trụ sở quận Dương Kinh) nhờ làm giả giấy xét nghiệm Sars-CoV-2.

Trước đó, Công an huyện An Dương đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Trung Thành (SN 1982) và lái xe Nguyễn Văn Cường (SN 1994, cùng trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trước đó, sáng 13-8, Nguyễn Văn Cường điều khiển xe tải BKS 29H-35882 sử dụng giấy xét nghiệm Sars-CoV-2 có dấu hiệu giả mạo nhằm qua chốt kiểm soát COVID-19 liên ngành tại khu vực ga Dụ Nghĩa (xã Đại Bản, huyện An Dương) đã bị lực lượng chức năng bàn giao cho Công an huyện An Dương điều tra, xử lý.

Công an xác định giấy xét nghiệm giả này do Cường được Nguyễn Trung Thành (là giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải 24h Kiên Thanh, trụ sở tại Hà Đông) đưa cho để sử dụng làm giấy lưu thông qua chốt kiểm soát. Thành và Cường đã thừa nhận giấy xét nghiệm này được làm giả bằng phương pháp in phun màu.