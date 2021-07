Chiều 26-7, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối Trần Xuân Long (SN 1978, chức vụ Chánh văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài) về tội tham ô tài sản.



Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố với Trần Xuân Long. Ảnh: T.HỒNG

Qua kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10-2017 đến tháng 1-2021, trong quá trình tham gia quản lý, điều hành Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của Cảng.

Cụ thể, Long đã thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho công ty cổ phần Phú Hoàng Thịnh (Taxi Vàng) và công ty Taxi TC Huế (taxi Thành Công) chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục tiến hành điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.