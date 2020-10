Bắt giữ nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng

Ngày 27-10, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa bắt giữ được nghi phạm trong vụ một nữ sinh bị sát hại trên đường đi học về. Cùng với đó, công an đã tìm được thi thể nạn nhân, cách hiện trường xảy ra vụ án khoảng 5km.



Nghi phạm Nguyễn Xuân Trung. Ảnh: UYÊN TRANG

Bước đầu, danh tính nghi phạm bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội). Một nghi phạm khác tên Quân đang bị lực lượng truy bắt.

Trước đó, sáng 24-10, công an nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thuận (trú tại Thường Tín) về việc con gái mình là TTH (18 tuổi, tân sinh viên Học viện Ngân hàng) mất tích từ tối 23-10.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thường Tín phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vào cuộc xác minh, điều tra. Đến ngày 26-10, công an xác định hai nghi phạm ra tay sát hại nữ sinh.



Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: UYÊN TRANG

Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Trung khai nhận chiều 23-10, Trung rủ Quân đi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được bộ cốt pha của một công trình xây dựng thì cả hai đi tìm nơi tiêu thụ. Trên đường đi, Trung thấy nữ sinh H. đang đứng gần bờ sông nghe điện thoại nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trung đẩy nạn nhân xuống sông, cướp chiếc điện thoại của nữ sinh, khiến nạn nhân tử vong.