Công an đồng loạt bắt đường dây ma túy cực 'khủng' ở TP.HCM

Ngày 27-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm vê ma túy Công an TP.HCM, Công an nhiều quận huyện và Bộ Công an vừa triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt ít nhất 17 người có liên quan và thu giữ lượng tang vật hơn 100kg ma túy các loại.



Số lượng ma túy thu giữ là cực lớn. Ảnh AX

Đường dây ma túy lớn được tổ chức chặt chẽ có "chân rết" ở nhiều địa bàn quận huyện tại TP.HCM và lân cận. Những người bị bắt ban đầu được xác định trú tại quận 1, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP HCM) và tỉnh Bình Dương, Tây Ninh...

Hôm 22-10, hơn 100 công an phối hợp nhiều đơn vị đồng loạt ập vào các địa điểm có liên quan thu giữ các loại ma túy như hàng đá, thuốc lắc, heroin...

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.