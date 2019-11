Bắt nghi can khống chế người giúp việc cướp tài sản

Ngày 11-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ nghi can Nguyễn Ngọc Thiên Chương (41 tuổi, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3-11, Chương đã đột nhập vào nhà ông NPĐ ở huyện Thống Nhất và khống chế người làm thuê 16 tuổi cho gia đình ông Đ.



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Sau đó, Chương dùng dao khống chế lấy toàn bộ số tiền trong két sắt của gia đình ông Đ. bao gồm gần 300 triệu đồng, gần 2.000 USD, vàng, điện thoại rồi tẩu thoát.

Quá trình điều tra, truy xét, Công an huyện Thống Nhất xác định Chương là thủ phạm và vận động ra đầu thú. Chương khai nhận bản thân từng là người làm thuê cho gia đình ông Đ. và có mâu thuẫn với chủ nhà.

Bước đầu Chương khai có sự giúp sức của bà ĐMK (36 tuổi, vợ ông Đ.), Chương đã lẻn vào nhà ông chủ cũ khống chế người giúp việc và cướp toàn bộ tài sản nói trên đem về nhà cất giữ.

Công an huyện Thống Nhất đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền. Công an đang tạm giữ hình sự Chương và số tài sản đối tượng cướp được. Riêng đối với bà K., cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

UBND huyện Thống Nhất đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho đội điều tra tổng hợp và sáu cá nhân thuộc Công an huyện Thống Nhất vì có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.