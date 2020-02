Bắt quả tang cơ sở sản xuất đồ chay sử dụng hàn the

Ngày 5-2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp với Thanh tra Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất tàu hủ, chả đòn chay sử dụng phụ gia bị cấm trong chế biến thực phẩm.



Số chả đòn có sử dụng hàn the chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Ảnh Quỳnh Minh

Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở chế biến thực phẩm chay của ông Nguyễn Duy Hưng (xã Phú Hưng, huyện Phú Tân) đã phát hiện nơi đây đang chuẩn bị mang đi tiêu thụ 50kg chả đòn chay có sử dụng hàn the.

Tại cơ sở, lực lượng chức năng còn phát 4 kg hàn the chưa sử dụng và 650gam hàn the pha trộn với phụ phẩm. Qua làm việc, ông Hưng thừa nhận có sử dụng hàn the để chế biến chả đòn chay tại cơ sở.



Số hàn the lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh Quỳnh Minh

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ tang vật trên để xử lý theo quy định của pháp luật.