Bảy người chết trong ba tai nạn gần nhau

Chiều 23-7, ngay sau liên tiếp ba vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương) khiến bảy người chết, hai người bị thương, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phân công Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xuống hiện trường. Đoàn chuyển lời động viên chia buồn của Thủ tướng và phó thủ tướng thường trực Chính phủ tới gia đình các nạn nhân, phối hợp cùng tỉnh Hải Dương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.



Bảy người chết trong chưa đầy 2 giờ

Vào sáng sớm cùng ngày, cụ thể lúc 4 giờ 10 phút, tại lối mở dải phân cách vị trí Km 63+300, một xe 16 chỗ chạy theo hướng Hà Nội - Hải Phòng tông vào ông Đào Quang Huấn (81 tuổi, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành) khiến ông Huấn tử vong.

Tiếp đó, hồi 5 giờ 30 phút, tại lối mở qua dải phân cách vị trí Km 61+800, ô tô đầu kéo chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội đâm vào xe tải đang qua đường từ lối mở khiến tài xế xe tải tử vong.

Đến 6 giờ 5 phút, ngay lối giao cắt vào thôn Lai Khê (Km 63+300, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành), xe tải 29H-150.97 thuộc Công ty TNHH Tiếp Vận Việt có trụ sở tại Hà Nội, do Hoàng Xuân Hòa (26 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng do không làm chủ tốc độ đã đâm vào lối mở nơi có nhiều người chờ sang đường khiến năm người chết, hai người bị thương.

Dữ liệu giám sát hành trình ghi nhận tốc độ xe tải 29H-150.97 lúc 6 giờ 4 phút 43 giây là 65 km/giờ, trước đó 20 giây, tốc độ là 63 km/giờ. Tài xế Hòa sau đó đã tới cơ quan công an trình diện. Công an huyện Kim Thành đã tạm giữ tài xế để phục vụ điều tra.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm nhiều người chết. Ảnh: H.HOÀNG

Tỉnh nhiều lần kiến nghị về an toàn nhưng không được triển khai

Sau khi xuống hiện trường, tại cuộc họp khẩn ngay tại UBND xã Cộng Hòa sau đó, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, thu thập hình ảnh camera an ninh tại khu vực, kiểm tra sức khỏe tài xế xe 29H-150.97 để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo Bộ trưởng Thể, tài xế xe 29H-150.97 bước đầu khai nhận gây ra tai nạn do xe mất thắng, cơ quan chức năng cần tổ chức kiểm tra phương tiện xem có đảm bảo điều kiện lưu thông hay không.

Nhận định về khu vực quốc lộ 5 qua huyện Kim Thành, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nói nơi đây có nhiều điểm đen về tai nạn giao thông. Ông yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc hạ tầng giao thông có đảm bảo an toàn không, đồng thời chỉ đạo triển khai xây dựng cầu vượt, đường gom tại các điểm đen này.

Còn ông Lê Quý Tiệp, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hải Dương, cho biết quốc lộ 5 thuộc Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) quản lý, khai thác và tỉnh Hải Dương đã nhiều lần kiến nghị đơn vị này xây dựng các công trình nhằm đảm bảo an toàn giao thông như cầu vượt, đường gom, gờ giảm tốc. Tuy nhiên, sau nhiều lần kiến nghị, phía VIDIFI vẫn không triển khai xây dựng các công trình cần thiết đảm bảo an toàn giao thông, thậm chí quốc lộ 5 ngày càng xuống cấp, mất an toàn hơn.

Được biết trước đó, ngày 21-1, tại khu vực cầu vượt Cổ Phục (xã Kim Lương, huyện Kim Thành) từng xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khi chiếc xe tải đâm vào đoàn người đi viếng mộ khiến tám người tử vong.