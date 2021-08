Ngày 21-8, Đại tá Trần Minh Chí, Trưởng Công an huyện Ba Tri, cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra từ ngày 7 đến ngày 11-7 tại xã Phú Lễ, huyện Ba Tri.



Vụ án liên quan ông NTB (33 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri) làm nghề buôn bán tại chợ Bình Điền, TP.HCM.

Do dịch COVID-19 bùng phát nên ngày 6-7, B. trở về nhà tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri và đến trạm y tế xã Phú Lễ khai báo y tế.



Ngành y tế tỉnh Bến Tre nỗ lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV

B. khai về từ phường 8, quận 7, TP.HCM nhưng không khai rõ về việc mình trở về từ chợ Bình Điền - nơi đang là ổ dịch COVID-19.

Sau đó, UBND xã Phú Lễ ra quyết định cách ly tại nhà trong 14 ngày đối với B kể từ ngày 7-7.

Đến ngày 9-7 dù còn trong thời gian cách ly y tế tại nhà nhưng B. đã đi dự đám giỗ tại nhà bà nội mình ở ấp Phú Thạnh và tiếp xúc nhiều người.

Đến ngày 11-7, B. có dấu hiệu sốt cao, đau họng và kết quả xét nghiệm B. dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra dịch tễ xác định B. đã làm lây lan dịch bệnh cho bảy người (năm người trong gia đình và hai người tiếp xúc tại đám giỗ).

Từ bảy ca nhiễm này đã lây lan, làm bùng phát dịch trên địa bàn các xã Phú Lễ, An Bình Tây, Phước Ngãi, An Hiệp, Tân Xuân, An Ngãi Trung và thị trấn Ba Tri. Tổng số ca mắc COVID-19 trong chùm ca bệnh lên đến 43 người.

Được biết, đây là vụ án làm lây lan dịch bệnh thứ hai mà các cơ quan tố tụng của tỉnh Bến Tre khởi tố điều tra.

Trước đó, ngày 23-7, cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Trôm cũng có quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra trên địa bàn xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm.

Vụ án liên quan đến một phụ nữ bán thịt ở chợ Bình Điền, TP.HCM, khi về quê ở Bến Tre thì người này khai báo y tế gian dối làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.