Bệnh viện quận Thủ Đức: Không có ca tử vong do TNGT dịp tết

Thông tin từ BV quận Thủ Đức (TP.HCM), trong tám ngày nghỉ tết, Khoa cấp cứu BV quận đã tiếp nhận gần 1.000 ca cấp cứu. Trong đó, 51 trường hợp bệnh nhân bị tai nạn giao thông (không có người tử vong) và không có trường hợp nào bị ngộ độc thức ăn.

Cũng thông tin từ bệnh viện, từ khi Nghị định 100/2019 được áp dụng thì số bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông giảm đáng kể.



Kỳ nghỉ tết không có ca tử vong vì tai nạn giao thông tại BV quận Thủ Đức.

Còn theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM), số trường hợp vi phạm nồng độ cồn năm nay giảm đáng kể so với mọi năm. Cụ thể, trong kỳ nghỉ tết từ ngày 22 đến 29-1 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 tết), CSGT Công an TP đã lập biên bản 49 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, sáu trường hợp người chạy ô tô và 43 trường hợp người đi xe máy, đa số đều vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp nhất là chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở.

Đáng chú ý, có một trường hợp người chạy ô tô vi phạm nồng độ cồn lên đến 1,146 mg/lít khí thở đã bị CSGT lập biên bản, phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng và giam xe bảy ngày.