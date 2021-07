Ngày 2-7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã triệu tập TTH (25 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) do đưa tin sai sự thật về việc thiếu nữ chết trong lớp học ở huyện Cư M’gar gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 19-6, người dân phát hiện thiếu nữ 17 tuổi ở buôn Wing (xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar) tử vong trong lớp học tại một trường tiểu học trên địa bàn xã nên đã trình báo chính quyền.

Mặc dù vụ việc đang trong quá trình được cơ quan công an điều tra làm rõ nhưng ngày 24-6, H. thấy trên mạng xã hội xuất hiện trang đưa tin có tên “Trend Post” đăng tải bài viết có nội dung sai và đã chia sẻ về trang Facebook cá nhân của mình và kèm theo dòng tiêu đề “Hiếp rồi làm ơn thả người ta về. Loại ác ôn”.

Qua xác minh, nội dung H. đăng tải hoàn toàn sai sự thật.

Tại cơ quan Công an, sau khi được giải thích, H. đã nhận ra việc làm sai trái của mình, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Người này nói rằng trước đó do buôn bán online nên cần nhiều người tương tác nên đã làm vậy.