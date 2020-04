Bình Dương thông tin việc khởi tố 3 người vụ 43 ha đất vàng

Tiến trình vụ án - Đầu tháng 10-2019, sau khi phát hiện những dấu hiệu sai phạm của công ty 3-2. Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra làm rõ những sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng 43 ha đất vàng nói trên. - Đến tháng 11-2019, sau khi tiến hành thanh tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật, vượt qua thẩm quyền. Đoàn thanh tra đã kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc qua cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. - Ngày 16-12-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã quyết định khởi tố vụ án và tiếp tục tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến sai phạm trong quản lý và sử dụng tài sản nhà nước. - Hôm qua, 8-4, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố 3 bị can.

43 ha đất vàng nằm ngay trung tâm Thành phố mới Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH