Bộ Công an bắt nhóm cướp giật liên tỉnh, tấn công cả cảnh sát

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa triệt phá băng nhóm gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản ở nhiều tỉnh thành phía nam.

Theo đó, từ tháng 2-2020 trên địa bàn các tỉnh thành phía Nam đã xảy ra hàng chục vụ cướp giật tài sản táo tợn, tài sản bị cướp có giá trị lớn.



Băng nhóm cướp giật nhiều tỉnh thành phía nam bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Các nghi phạm gây án điều khiển xe máy với tốc độ cao, sẵn sàng dùng bình xịt hơi cay, chống trả nạn nhân và người hỗ trợ truy bắt. Thậm chí, nhóm này manh động tông vào xe công an khiến một chiến sĩ bị thương.



Trước tình hình trên, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã lập kế hoạch chỉ đạo, phối hợp với nhiều đơn vị của Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an các địa phương liên quan triệt phá nhóm này.

Đến chiều 2-10, trinh sát phát hiện Trần Hoàng (25 tuổi) điều khiển ô tô chở Lê Nguyễn Bảo Ngọc (24 tuổi) cùng ngụ TP.HCM xuống TP Rạch Giá (Kiên Giang) nên theo dõi.

Sau đó, nhóm này gửi ô tô lấy xe máy đi trộm cắp tài sản tại TP. Rạch Giá. Chỉ trong vòng hơn một giờ, cả nhóm đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật tài sản.

Đến tối cùng ngày, cả hai lấy ô tô chuẩn bị về TP.HCM thì bị các trinh sát bắt giữ.

Mở rộng vụ việc, công an bắt giữ thêm Lê Văn Sơn (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM). Làm việc với công an, nhóm này khai nhận riêng tại Đồng Tháp đã thực hiện trót lọt 9 vụ và nhiều vụ việc tại các tỉnh thành khác.

Theo công an, toàn bộ số tài sản cướp giật được cả nhóm đem đi bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đang mở rộng điều tra và thông báo tìm nạn nhân các vụ việc để phục vụ công tác điều tra.