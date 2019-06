Cán bộ Công an tỉnh Bình Dương lái xe gây tai nạn

Tối ngày 9-6, thượng tá Nguyễn Anh Kiệt – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương, xác nhận chiếc xe biển số xanh 61A-004.22 xảy ra tai nạn tại xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) là do một cán bộ Công an tỉnh Bình Dương điều khiển.



Tài xế điều khiển xe ô tô biển số xanh, gây tai nạn liên hoàn thuộc Công an tỉnh Bình Dương

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 9-6, xe ô tô mang biển số 61A-004.22 khi đi ngang khu vực chợ Minh Hòa thì xảy va chạm với một người đi đường, rồi tông vào một tiệm vàng gần đó.

Theo thông tin PLO nắm được, nạn nhân tên là N.Đ.A. (23 tuổi) bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu. Xe ô tô biển số xanh bị hư hỏng nặng, túi khí bị bung ra.

Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt cũng cho biết theo thông tin ban đầu nắm được, cán bộ lái xe biển số 61A-004.22 thuộc Công an tỉnh Bình Dương quản lý. Hiện tại, thượng tá Kiệt đang trực tiếp lên hiện trường nắm thông tin vụ việc.



Công an huyện Dầu Tiếng và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa cũng xác nhận có vụ việc như trên xảy ra tại xã Minh Hòa. Hiện tại, ông Thành cũng đang nắm thông tin tại hiện trường và sẽ thông tin sau.

Công an huyện Dầu Tiếng và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

PLO sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.