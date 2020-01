Cần Thơ: Một nhân viên y tế đăng tin bịa đặt về virus Corona

Tối 31-1, Công an quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) đã mời NNT (30 tuổi, đang công tác tại một trung tâm y tế ở Vĩnh Long) để làm việc về chuyện đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới (nCoV).

Trước đó, T. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải thông tin có nội dung “Cái Răng, Cần Thơ có ca nhiễm virus corona đầu tiên”, kèm hình ảnh thùng bia nhãn hiệu Corona. Thông tin này được đăng tải vào thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV đang xảy ra, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân.



Nội dung T. đăng trên facebook. Ảnh Công an cung cấp



T. đang làm tường trình và cam kết không tái phạm tại cơ quan công an. Ảnh Hải Dương

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Cái Răng đã phối hợp với lực nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ xác ninh và mời T. về làm việc. Tại cơ quan Công an, T. thừa nhận thông tin nêu trên là không có thật, do T. bịa đặt, đăng lên Facebook trong lúc nhậu với bạn.

Sau khi được cán bộ Công an nhắc nhở, phân tích T. đã nhận thức được việc làm của mình là sai và và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an quận Cái Răng đã củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Chiều cùng ngày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long cũng đã mời T. lên làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính theo điểm a, khoản 3 Điều 64, Nghị định 174/2013 quy định về xử phạt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Mức phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.