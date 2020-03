Cháy kho hàng ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Theo thông tin ban đầu, một kho hàng ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất phát cháy và lực lượng chữa cháy đã có mặt kịp thời.



Khu vực kho hàng bị cháy.

Hơn 5 giờ sáng 31-3, khói bốc cao từ kho hàng của Công ty cổ phần Kho vận Khang Minh Hy nằm trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

Ngay khi phát hiện có cháy, nhân viên công ty và người dân tìm cách chữa cháy nhưng do trong kho chứa chủ yếu hàng hóa tiêu dùng, vải, quần áo, ngọn lửa phát triển nhanh nên dập tắt đám cháy bất thành.

Theo thông tin được biết Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH nhận được tin báo cháy vào lúc 5 giờ ngày 31-3. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã điều động lực lượng, phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an quận Tân Bình, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an quận Bình Thạnh, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an quận Tân Phú, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an quận Gò Vấp, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an quận Phú Nhuận, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an quận 1, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an quận 12 và Đội CC & CNCH KV1, Đội CC & CNCH KV3, Đội Công tác CC & CNCH - Phòng PC07 đến nơi tiếp cận từ các hướng khác nhau khống chế ngọn lửa và dập tắt.

Các tuyến đường gần hiện trường đám cháy bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Đám cháy được dập tắt lúc 7 giờ 35 phút cùng ngày.

Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được phần còn lại của kho chứa hàng diện tích khoảng 4.200 m2 và ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.