Chết rồi mà nhà vẫn bị nhiều người tới đòi nợ, tạt sơn

Ngày 12-10, Công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM tiếp nhận, lập hồ sơ vụ việc một gia đình ở trên địa bàn liên tục bị tạt sơn, khủng bố trên địa bàn.



Nạn nhân là gia đình bà Nguyễn Thị Hương (54 tuổi, ngụ ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn).



Toàn bộ phía trước căn nhà của bà Hương và em trai (hiện đã mất) phủ kín sơn đỏ do những người lạ mặt tạt trong thời gian dài. Ảnh NT

Theo bà Hương, vụ việc bắt đầu xảy ra từ khoảng tháng 4-2020 khi ông Nguyễn Chí H. (49 tuổi, em ruột bà Hương và đã mất hồi tháng 9) lâm trọng bệnh. "Em trai tôi phải điều trị tại bệnh viện. Trong lúc khó khăn vì dịch bệnh COVID-19, thì nhiều người có thái độ hung hãn đến nhà đòi tiền liên tục" - bà Hương kể.

Theo hình ảnh từ gia đình cung cấp, rạng sáng ngày 29-4, hai thanh niên đi xe máy đến tạt sơn hai lần vào nhà. Tiếp đó, liên tục trong các ngày 30-4, tối 12 và 22-5, nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy đến đập phá, chửi bới, đòi tiền.



Hình ảnh camera an ninh cho thấy liên tục nhiều ngày những người thanh niên tới đập phá, tạt sơn, đuổi đánh vợ con ông H. Ảnh cắt từ clip

Nhà của bà Hương ngay sát vách nhà em trai nên tường tận vụ việc. “Họ rất hung hãn, cầm hung khí đập phá đồ đạc và rượt đánh vợ con của em ruột tôi. Trong đó, ngày 12-5, họ lớn tiếng đòi số tiền 15 triệu đồng, nói là H. nợ nần. Sau đó, họ đã tới điều tra, biết em trai tôi đã chết nhưng vẫn tấn công” – người phụ nữ thuật lại.

Những lần bị tạt sơn kể trên, gia đình bà Hương đều bị vạ lây. Gần đây nhất, tối hôm 10-10, hai người nam đi xe máy đến tạt hai ca sơn vào nhà ông H. và nhà của bà Hương ở kế bên.



Quá túng quẫn, mẹ của bà Hương cùng vợ con của ông H. đã phải bỏ nhà đi nơi khác sinh sống. Ảnh NT

Sơn đỏ dính chặt, không thể rửa bằng nước. Bà Hương chỉ có thể cùng con trai trong đêm chạy ra đường mua 40.000 tiền xăng, hì hục tẩy xóa đến 2 giờ sáng mới có chỗ ngả lưng.

“Sơn đỏ làm ướt bẩn hết áo quần, nệm và xe cộ..., cả buồng chuối mới mang về để ngoài hiên cũng loang lổ sơn. Gia đình quá khổ, những người tới đòi nợ không đưa ra một giấy tờ gì để thể hiện em tôi nợ. Vợ con em tôi cũng đã rời đi vì hoảng loạn. Căn nhà trống không chỉ còn di ảnh mà họ cũng không tha” – người phụ nữ buồn bã.



Theo bà Hương, toàn bộ vụ việc đập phá, hủy hoại tài sản, đòi nợ đã được gia đình báo cho công an xã Xuân Thới Đông nhưng việc tạt sơn vẫn không dừng lại. Ảnh NT

Ghi nhận trong ngày 12-10, hai căn nhà liền kề dính đầy sơn đỏ, cửa kính bị đập vỡ…

Chúng tôi liên hệ với phía Công an xã Xuân Thới Đông thì phía này nói chỉ tiếp nhận vụ việc, yêu cầu lên Công an huyện Hóc Môn để có câu trả lời. Khi liên hệ công an huyện thì một vị cán bộ nói rằng lãnh đạo đã đi họp, hãy để câu hỏi lại và trả lời sau.