Chở pháo nổ đi bán, 2 người bị bắt giữ

Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông), cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Đinh Gia Long (SN 1997) và Đinh Văn Thiều (SN 1994, cùng trú xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) để điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm.



Tang vật công an thu giư. Ảnh: Q.MINH

Trước đó, ngày 14-1, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Tuy Đức đã phối hợp với Công an xã Quảng Tâm bắt quả tang Long và Thiều đang có hành vi bán pháo nổ trái phép cho người khác.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 11 kg pháo nổ các loại.



Thiều và Long bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra. Ảnh: Q.MINH

Bước đầu, hai người này khai, khoảng đầu tháng 1-2021, Long và Thiều góp tiền để mua pháo nổ trên mạng xã hội mang về bán.

Trong lúc đi giao hàng cho người mua thì bị cảnh sát bắt giữ.

Cũng trong tháng này, Công an Tuy Đức đã phát hiện hai vụ mua bán, tàng trữ trái phép pháo. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nghi phạm và xử lý hành chính một người về hành vi tàng trữ hàng cấm.