Ngày 4-7, Công an TP Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ một người đàn ông tử vong nghi do điện giật.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: KD

Điều đáng nói là khi lực lượng công an đang khám nghiệm thì một cán bộ cũng bị điện giật ngay vị trí nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày ông VPT (52 tuổi, quê ở Đồng Tháp) đi câu cá bờ kè Rạch Đồn, đoạn gần cầu Vĩnh Bình (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An).

Một số người dân cho biết, khi đang câu cá ông T. giơ cần câu lên cao gần đoạn đường dây điện phía trên thì bất ngờ bị điện giật tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo lực lượng công an TP Thuận An và phòng kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) đã xuống hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khi đang tiến hành khám nghiệm, một cán bộ thuộc phòng kỹ thuật hình sự xuống vị trí nạn nhân tử vong, cầm lấy cần câu giơ lên thì cũng bị điện giật.

Thấy vậy, lực lượng công an tiến hành sơ cứu và chuyển cán bộ công an đi cấp cứu.