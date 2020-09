Công an cảnh báo nguy cơ 'sập bẫy' hoa lan đột biến gen

Ngày 19-9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay thời gian gần đây, nhiều địa phương xuất hiện trào lưu sưu tầm hoa Lan đột biến gen. Các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng, trao đổi hoa lan diễn ra công khai, phô trương và được quảng bá, livestream rộng rãi trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube… với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.



Có nhiều trường hợp thổi phồng các gương làm giàu nhanh chóng từ hoa lan, dễ dàng kiếm tiền tỉ trong thời gian ngắn đã đánh vào tâm lý hám lợi của một số bộ phận người dân tham gia đầu tư, góp vốn vào các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng, trao đổi hoa lan đột biến.

Tại một số huyện, TP của tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã diễn ra những giao dịch, mua bán hoa lan đột biến gen với giá trị từ vài chục triệu đến hàng tỉ đồng và được thông tin, quảng bá rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Việc đầu tư, kinh doanh hoa lan đột biến gen đang có xu hướng tạo thành trào lưu vì nhiều người nhìn từ bên ngoài tưởng việc kinh doanh này dễ kiếm lời nên đầu tư hoặc góp vốn để tham gia. Trong số này đa phần là giới trẻ hoặc người lao động mong giàu có, thành đạt nhanh nên bất chấp rủi ro, cầm cố tài sản, vay mượn ngân hàng, người thân để đầu tư.

Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, các hoạt động liên quan đến mua bán, đầu tư hoa lan đang tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Điển hình, giá trị hoa lan được định giá tự do, không có căn cứ, cơ sở pháp lý, là cơ hội cho các đối tượng lợi dụng “thổi giá”, gây sự hấp dẫn giả để dụ người mới chơi.

Hoạt động mua bán, chuyển nhượng diễn ra tự phát, chủ yếu dựa vào cam kết, thỏa thuận giữa người bán với người mua. Việc mua, bán hoa lan đột biến gen với số tiền giao dịch lớn, không có sự kiểm soát của cơ quan nhà nước đang có dấu hiệu biến tướng theo mô hình đa cấp trái pháp luật.

Đặc biệt, nhiều người thiếu kiến thức về hoa lan, vì ham giàu, bất chấp rủi ro huy động vốn từ người thân, bạn bè, thậm chí từ nguồn “tín dụng đen” để đầu tư, dễ dẫn đến nguy cơ vỡ nợ dây chuyền; phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản...

Do vậy, Công an tỉnh khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, nếu thực sự có nhu cầu mua mặt hàng này cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin về giá cả, nơi bán trước khi mua; chủ động phòng, tránh âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh hoa lan đột biến gen nhằm mục đích trục lợi.

Khi phát hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các đối tượng, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin với chính quyền địa phương và cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.