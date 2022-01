Ngày 3-1, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ, lấy lời khai với nhóm sáu người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Trước đó, vào ngày 2-1, nhiều người đàn ông túm tụm ở bãi đất trống sau căn nhà ở ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn hò hét, “chung độ” trong trận đá gà ăn tiền thì Công an huyện Hóc Môn ập tới.

Các con bạc tán loạn, định bỏ chạy theo các ngõ ngách để thoát thân nhưng đều bị trinh sát đội Cảnh sát Hình sự khống chế.



Công an huyện Hóc Môn vừa phá thêm một sới gà ở xã Thới Tam Thôn. Ảnh: NT

Lực lượng chức năng thu giữ 9 triệu đồng cùng các tang vật liên quan. Nhiều người được đưa về trụ sở làm việc để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua sàng lọc ban đầu, sới gà do Trần Quốc Thịnh (37 tuổi, ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) đứng ra tổ chức.

Hiện Thịnh cùng năm người khác đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Một lãnh đạo huyện Hóc Môn cho biết, thời gian này, Công an huyện đang ra quân, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Người dân không nên tụ tập đánh bạc dưới mọi hình thức vì đây là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh. Những hành vi vi phạm sẽ bị chức năng xử lý nghiêm.