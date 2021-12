Ngày 31-12, Công an TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2021 và một số công tác trọng tâm năm 2022.



6 năm liền giảm phạm pháp hình sự

Theo Công an TP.HCM, năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM đã gây ra những tác động, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.



Công an TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt báo chí để thông tin một số công tác trong năm 2021. Ảnh: MT

Công an TP.HCM đã phối hợp với các lực lượng, đơn vị liên quan phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu trong phòng, chống dịch; đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động chống phá, khủng bố, phá hoại gây mất an ninh trật tự.

Theo đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội tại TP.HCM đã ghi nhận xảy ra 3.971 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 438 vụ (9,93 %) so với năm 2020.



Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MT

Công an TP đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Theo Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM đã triển khai có hiệu quả chiến dịch đấu tranh, trấn áp kéo giảm tội phạm trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2021; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội trong và sau dịch COVID-19.

Trong năm, Công an TP.HCM cũng mở bốn đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các đường dây, tổ chức tội phạm có tổ chức, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về tội phạm.

Kết quả, trong năm, Công an TP.HCM đã làm rõ 2.848 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỉ lệ 71,72%), bắt 4.227 đối tượng; hầu hết vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được tập trung điều tra, khám phá, truy bắt nhanh đối tượng gây án.



Vừa qua, Công an TP.HCM và công an các quận huyện đồng loạt ra quân trấn áp các loại tội phạm trong dịp Lễ Tết Nguyên đán. Ảnh: NT

Đấu tranh hiệu quả với nhiều loại tội phạm

Trong năm, Công an TP đã tham mưu Thành ủy, UBND TP triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 – 2030”.

Công an TP.HCM cũng phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn. Đã triệt phá 1.297 vụ/2,357 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ 102,346 kg heroin; 3,38 kg cocaine; 119,29 kg cần sa; 814,83 kg ma túy tổng hợp; 8,94 kg chất phức tạp; 03 quả lựu đạn; 14 khẩu súng…

Đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết trong năm, Công an TP phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp liên quan các mặt hàng thiết yếu phòng chống dịch COVID-19, y tế... gây bất ổn thị trường.

Ngoài ra, Công an TP cũng phát hiện, bắt giữ 725 vụ/743 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế và buôn lậu.

Trong năm, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 1.766 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 474 người, bị thương 1.040 người. Giảm 40% số vụ so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Phòng Tham mưu, trong năm đã xảy ra 210 vụ cháy, làm chết 26 người, bị thương 36 người, tài sản thiệt hại ước tính thành tiền khoảng 6,2 tỉ đồng (so với cùng kỳ giảm 80 vụ nhưng tăng 14 người chết, tăng chín người bị thương).

Tính đến ngày 14-12, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục tổ chức triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân; thu nhận 2.122.490 hồ sơ Căn cước công dân gắn chip điện tử.

Trong năm, người dân cũng cung cấp cho công an 9362 tin (có 4.817 tin có giá trị), phối hợp giúp Công an giải quyết 562 vụ việc, bắt 981 vụ/1.280 đối tượng.

Đại tá Lê Quang Đạo cho hay Công an TP.HCM đã tham mưu Thành ủy, UBND TP; phối hợp tổ chức đưa về địa phương hàng ngàn người dân gặp khó khăn, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ có nguyện vọng trở về địa phương khi triển khai thực hiện giãn cách xã hội.

Công an TP cũng tổ chức tuyên tuyền, vận động người dân không tự di chuyển về quê. Phối hợp cùng chính quyền các địa phương chăm lo, hỗ trợ lưu trú, thực phẩm để người dân an tâm tiếp tục ở lại TP.

“Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an cấp huyện, xã triển khai hiệu quả phương châm "vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng chống dịch tại cơ sở".

Trong đó, lực lượng Cảnh sát khu vực tập trung năm hộ, năm người, đi từng ngõ, gõ từng nhà và từng người để rà soát và làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư; tham mưu, phối hợp với địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người dân.

Qua đó, lực lượng Công an TP đã vận động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tổng kinh phí hơn 403 tỉ đồng”- Đại tá Đạo thông tin.