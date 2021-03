Công an Tân Bình tìm nhân chứng vụ tai nạn chết người

Ngày 23-3, Công an quận Tân Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận đang thụ lý xác minh tin báo về vụ việc vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra lúc 4 giờ 15 ngày 5-2 tại nhà trước số 3A đường C18, Phường 12, Tân Bình.



Vụ tai nạn khiến một người thiệt mạng. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển phương tiện được cho là đã rời khỏi hiện trường.

Công an quận Tân Bình thông báo, để có cơ sở xử lý, công an thông báo ai chứng kiến vụ tai nạn giao thông nêu trên thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (số 340 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình) gặp Điều tra viên Phạm Xuân Vũ (ĐT: 028.3844.5021 hoặc 0919.678.353) để cung cấp thông tin.