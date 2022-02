Trưa ngày 9-2-2022, Công an tỉnh Gia Lai thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người thương vong tại huyện Đak Đoa.



Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 9-2-2022, tại đường liên xã Đak Sơ Mei - Hà Đông (thuộc địa phận làng Bokrei, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa), xe tải chở khoai mì biển số 81C-111.25 do ông Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, trú phường Chi Lăng, TP Pleiku) điều khiển đi theo hướng xã Hà Đông ra quốc lộ 19D bị lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông. Khi xảy ra tai nạn, trên xe có chín người và tai nạn làm sáu người chết tại chỗ, ba người bị thương.

Theo cơ quan Công an, đoạn đường xảy ra tai nạn là khúc cua, dốc.



Hiện trường vụ tai nạn

Cách địa điểm chiếc xe tải lao xuống vực khoảng 600 m, lực lượng chức năng đã có gắm hai biển cảnh báo đường dốc 10% và cảnh báo khúc cua. Tuy nhiên, khi đến khu vực cua gấp, tài xế đã mất tay lái khiến chiếc xe lao thẳng xuống vực với độ sâu khoảng 50 m.

Đây là loại xe tải 3 chân, có trọng tải cả xe và hàng hóa khoảng 30 tấn. Trong khi lao xuống vực, đầu xe đã lao vào gốc cây cổ thụ lớn trước khi rơi xuống đáy vực. Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng, móp méo. Vật dụng của nạn nhân cùng các bao tải chở mì ngổn ngang khắp nơi. Trong khu vực ca bin còn vương lại nhiều vết máu của các nạn nhân.

Theo nhận định của công an, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trời tối, không có đèn chiếu sáng và sương mù dày đặc. Đoạn đường xảy ra tai nạn là mặt đường nhựa, rộng 4m, áp dụng lưu thông hai chiều, quanh co, độ dốc 10%, khúc cua ngoặt, hai bên đường cỏ mọc che khuất tầm nhìn.

Qua xác minh, tài xế Nguyên có giấy phép lái xe hạng C, cấp từ năm 2019 và có giá trị đến năm 2024. Chiếc xe biển số 81C-111.25 gặp nạn cũng có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật đến ngày 7-12-2022.



Sau tai nan, khoai mì và các vật dụng vương vãi khắp nơi

Ngay trong sáng ngày 9-2-2022, thường trực UBND tỉnh Gia Lai và các ban ngành liên quan đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc và tổ chức đi thăm, động viên 3 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế và hỗ trợ mỗi người 3 triệu đồng. Đồng thời, ngành chức năng cũng thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát và hỗ trợ 5 triệu đồng với từng gia đình có nạn nhân tử vong.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phân công ông Khuất Việt Hùng-Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vào Gia Lai để kiểm tra hiện trường, phối hợp cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ GTVT đã gửi lời thăm viếng, chia buồn, động viên gia đình có nạn nhân không may qua đời và thăm hỏi những người bị thương trong vụ việc.

Liên quan vụ tai nạn, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Cục CSGT cử đoàn công tác do một Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn, phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, giải quyết vụ tai nạn, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.