Ngày 19-7, Công an TP.HCM điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày 6-4-2020 tại 2B Mễ Cốc, phường 15, quận 8, TP.HCM.



Công an xác định Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi; cư ngụ: 141/10B Hoài Thanh, phường 14, quận 8), sau khi đánh, gây thương tích cho chị Phan Thị M. (35 tuổi; cư trú: ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng, huyện An Phú, An Giang) đã lấy một xe gắn máy hiệu Honda Spacy màu trắng biển số 52H6-3939 của người dân để bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị trong quá trình tuần tra kiểm soát và quần chúng nhân dân nếu phát hiện Nguyễn Văn Dũng cùng phương tiện có đặc điểm nêu trên thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 459 Trần Hưng Đạo, quận 1, tp.hcm) gặp cán bộ thụ lý: Đào Ngọc Tùng (điện thoại: 0939.188.789).