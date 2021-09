Ngày 10-9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM bàn giao Huỳnh Văn Hiếu (24 tuổi, quê Sóc Trăng) cho Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng để xử lý theo quy định.



Chín năm trước, Hiếu bị Công an thị xã Vĩnh Châu truy nã sau khi dùng vũ lực đe dọa chiếm đoạt tài sản.



Trong ngày, Công an xã Vĩnh Lộc B đã giải giao Hiếu cho Công an huyện Bình Chánh để đơn vị này bàn giao y cho Công an thị xã Vĩnh Châu. Ảnh HT

Theo đó, tối 9-9, nhận được thông tin của Công an thị xã Vĩnh Châu về việc đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B.

Công an xã Vĩnh Lộc B đã huy động lực lượng phối hợp nhanh chóng rà soát, phát hiện Hiếu đang lẩn trốn ở ấp 6.