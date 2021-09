Ngày 9-9, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ Trưởng Bộ Công an, đã trực tiếp đến chốt kiểm soát trên Quốc lộ 50 (xã Qui Đức, huyện Bình Chánh) để trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Công an cho ba cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP.HCM, làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cấp thành phố.



Thiếu tướng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại úy Hoàng Thành Luân - Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Đa Phước đã có thành tích đột xuất trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch COVID-19.



Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ Trưởng Bộ Công an trao tặng bèn khen cho đại úy Hoàng Thành Luân. Ảnh :CA

Đại úy Luân đã tham gia trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 suốt hơn hai tháng qua và chưa được về nhà.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đại úy Luân đã nhiều lần tích cuc giúp do người dân đang gặp hoàn cảnh khó khăn, như: Hỗ trợ người nhà chở sản phụ mới sinh cùng em bé về nhà ở tỉnh Long An an toàn và hỗ trợ một người bị tai nạn đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM...

Hành động của Đại úy Luân đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.



Thứ Trưởng Bộ Công an cũng thăm, kiểm tra chế độ ăn uống của cán bộ chiến sĩ tại chốt. Ảnh: CA

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Hùng cũng trao Bằng khen của Bộ Công an cho Đại úy Nguyễn Hoàng Anh - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông An Sương và Thượng úy Nguyễn Quốc Thái - Cán bộ Trạm giao thông Tây Bắc đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần bào vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Đại diện Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng biểu dương và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của luc lượng Công an thành phố trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần giúp Thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đúng hướng và đúng chiến lược.



Đại diện Bộ Công an trao Bằng khen Bộ Công an cho Đại úy Nguyễn Xuân Phụng - Cán bộ Công an quận 6. Ảnh: CA

Qua đó, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng bày tỏ tin tưởng và hy vọng đến ngày 15-9, TP.HCM sẽ cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19.

Dịp này, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đã thăm, kiểm tra nơi ăn, chốn ở, điều kiện sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ tại chốt.

Thứ Trưởng Bộ Công an cũng tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, tạm gác lại những chuyện riêng tư cá nhân vì nhiệm vụ chung và càng phải quyết tâm hơn nữa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Trong dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tặng Bằng khen đối với 22 cá nhân thuộc Công an TP.HCM. Bộ Công an cũng đã cử đại diện đến các chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 để tổ chức trao Bằng khen cho cán bộ chiến sĩ.