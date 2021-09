Ngày 27-9, trao đổi với PLO, bà Lê Thị Hờ Rin, Bí thư Quận ủy quận 6, TP.HCM cho biết đã nắm được thông tin trên mạng xã hội thông tin người dân phản ánh về việc bị lực lượng ở chốt kiểm soát trên địa bàn, bắt xe nhưng lại đòi chuyển khoản.



Hình ảnh kèm thông tin trên mạng xã hội phản ánh về việc bị bắt xe nhưng đòi chuyển khoản. Ảnh: HT

Theo bà Rin, hiện Công an quận 6 đang tích cực xác minh, làm rõ và quan điểm là xử lý nghiêm nếu có sai phạm. “Tuy nhiên đây chỉ mới là sự phản ánh một chiều, hiện Công an quận 6 đang vào cuộc xác minh, làm rõ” – bà Rin nói.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội là TTT đăng tải thông tin phản ánh về một chốt kiểm soát trên đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân đã bắt xe, đòi lập biên bản và bị một công an yêu cầu chuyển khoản số tiền 3 triệu đồng vào một số tài khoản cá nhân. Nội dung chuyển khoản ghi là “mua đồ” thì được cho đi.



Anh C. cho biết sau khi chuyển khoản ba triệu thì được cho đi nhưng không hề có biên lai hay giấy tờ gì. Ảnh: NT

Kèm thông tin là hình ảnh một chốt kiểm soát, có một người mặc sắc phục công an làm việc với một người dân.

Phóng viên đã liên hệ với Công an quận Bình Tân, thì đơn vị cho biết có nắm bắt sự việc và xác minh thì không phải thuộc địa bàn quận Bình Tân.

Qua tìm hiểu, thông tin phản ánh chốt kiểm soát trong sự việc được cho là xảy ra trên đường An Dương Vương giáp ranh giữa phường 10, quận 6 và phường An Lạc, quận Bình Tân. Chốt kiểm soát nằm trên địa bàn quận 6.



Hình ảnh anh C. cung cấp về việc chuyển khoản. Ảnh: NT

Trong ngày, trao đổi với PLO, đại diện Đảng ủy phường 10, quận 6 cho biết chưa nắm bắt được sự việc. Qua thông tin phóng viên cung cấp vị này cho biết sẽ xác minh ca trực nói trên có lực lượng của phường hay không.

Trưa cùng ngày, trao đổi với PLO, anh NTC (32 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân) cho biết, mình là nhân vật trong bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo đó, anh C. cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 26-9. Khi đó, anh C. cùng một người bạn lái xe ô tô biển số TP.HCM chạy từ KDC Lê Thành (phường An Lạc) đi sang đường An Dương Vương.



Khu vực chốt được cho là nơi xảy ra vụ việc ngày 26-9 (ảnh nhỏ). Ảnh: NT

“Tôi đi mua thuốc đau bụng khi qua chốt thì bị chặn lại. Lúc đó, tại chốt chỉ có một mình anh công an đó thôi. Anh đó hỏi lý do ra đường, giấy tờ xe rồi nói lập biên bản các lỗi vi phạm của tôi, trong đó có lỗi không có bằng lái đòi giam xe, giam người ở phường” – anh C. cho biết.

Anh C. cho rằng mình chỉ không có giấy đi đường, việc thiếu bằng lái là do bằng lái hết hạn, đang chờ cấp đổi. “Tôi có đưa ra giấy hẹn cấp đổi bằng lái B2 của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho anh công an, nhưng anh không chịu đòi phạt lỗi này chín triệu” – anh C. phản ánh.

Anh C. sau đó nói vượt quá khả năng, và thương lượng lại còn ba triệu. “Tuy nhiên, trong túi tôi chỉ còn một triệu, ảnh không chịu” – anh C. tiếp và cho biết được đề nghị chuyển khoản vào một số tài khoản cá nhân.

“Anh công an yêu cầu xem điện thoại, chuyển khoản thành công 3 triệu thì tôi mới được cho đi. Việc chuyển khoản cũng không có lập biên bản hay phiếu thu gì hết. Anh đó cũng không nói số tài khoản đó của ai” – anh C. nói.

Qua tin nhắn anh C. cung cấp thì số tài khoản được chuyển đến là của một người phụ nữ tên là “Nguyen Thi Thanh Xuan” nội dung chuyển khoản là “mua do” vào 15 giờ 06 phút ngày 26-9.

Anh C. cho biết hình ảnh sự việc được người bạn đi cùng chụp lại. Người bạn này sau đó đưa cho một người bạn khác là TTT.

Qua trao đổi với PLO, anh T. cho biết mình là người đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội. Tuy nhiên sau đó đã xóa đi vì rất nhiều người gọi điện tới.

Đến trưa cùng ngày, anh C. và anh T. đều cho biết hiện Công an quận 6 vẫn chưa làm việc với mình.

Phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Công an quận 6 để tìm hiểu thêm thông tin nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.