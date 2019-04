CSGT Biên Hòa bị người vi phạm giao thông đánh

Chiều 5-4, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Hồ Văn Mạnh (28 tuổi, quê Long An) về tội Chống người thi hành công vụ.



Mạnh tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ sáng 27-3, khi tổ tuần tra xử lý vi phạm giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Biên Hòa gồm Thiếu tá Nguyễn Xuân Toàn, Đại úy Phạm Văn Hoàn và Thượng úy Nguyễn Văn Đông đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn gần cầu Hóa An, phường Quang Vinh) thì phát hiện Mạnh đi xe máy chở theo vợ. Thấy xe Mạnh không gắn gương chiếu hậu nên các chiến sĩ đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Sau khi dừng, tổ CSGT còn phát hiện xe Mạnh chạy không có biển số nên yêu cầu đưa xe lên lề đường để kiểm tra. Tuy nhiên, vừa dừng xe, Mạnh đã cãi vã với Cảnh sát rồi gọi điện cho người thân ra để gây sức ép đối với lực lượng công an.



Không dừng lại ở đó, Mạnh đã xông vào dùng tay đánh vào mặt Thượng úy Đông và dùng cây sắt tấn công các đồng đội khác của anh. Với sự hỗ trợ kịp thời của Cảnh sát 113 và Công an phường Quang Vinh, lực lượng chức năng đã khống chế được Mạnh đưa về trụ sở công an làm việc.