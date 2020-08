Củ Chi: Camera ghi cảnh kẻ trộm chó Pitbull gần 40 kg

Ngày 3-8, gia đình ông Lê Văn C. (61 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) cho biết vừa bị hai kẻ trộm chó dùng súng điện bắt trộm con chó Pitbull nặng gần 40 kg.



Theo gia đình, nhà nuôi nhiều chó, ở mặt tiền trên đường Tỉnh Lộ 7 nên là mục tiêu của những kẻ trộm.



Hình ảnh hai kẻ trộm chó được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip

“Rạng sáng hôm 30-7, hai người đàn ông đi xe máy trang bị súng điện bắn một con chó của tôi rồi tẩu thoát. Sau đó chừng vài phút, nhà hàng xóm gần đó cũng bị bắt trộm một con” - gia đình ông C. nói.

Theo gia đình, con chó bị bắt trộm thuộc giống Pitbull nuôi đã lâu. “Đây là con chó thứ tư mà gia đình bị trộm bắt mất. Tình trạng trộm chó trên địa bàn diễn ra thường xuyên. Những người ăn trộm cực kỳ manh động, sẵn sàng chống trả bằng súng điện” – người này tiếp lời.



Cả hai nhanh chóng mang xác chú chó vừa bị dí điện chết tẩu thoát. Ảnh cắt từ clip camera

Theo con trai ông C., toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Gia đình ông cũng có phản ánh với công an địa phương chứ không trình báo cụ thể.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện clip hai thanh niên trộm chó ngay giữa ban ngày trên địa bàn huyện Hóc Môn. Khi người dân hô hoán, tìm cách khống chế thì thanh niên một tay cầm xác chú chó, một tay cầm vật gì đó đe dọa rồi bỏ chạy.