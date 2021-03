Cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La bị bắt

Ngày 17-3, Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim An (52 tuổi, cựu giám đốc Sở Y tế Sơn La) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Đây là động thái tố tụng mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án sai phạm trong đấu thầu mua sắm các thiết bị y tế xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Sơn La.

Các quyết định và lệnh của Công an tỉnh Sơn La đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn; quá trình bắt giữ, khám xét đối với bị can đều đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Thông tin ban đầu, bị can Nguyễn Thị Kim An bị cáo buộc cùng với Bùi Thị Thu (giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Hưng Phát), Sa Văn Khuyên (cựu phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La), Bùi Thị Hoa (cựu trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính) và Mai Anh Tuấn (cựu chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính) có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở y tế gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước.

Hôm 17-2, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can Bùi Thị Thu, Sa Văn Khuyên, Bùi Thị Hoa và Mai Anh Tuấn.