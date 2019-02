Đà Nẵng lên kế hoạch triệt xóa cờ bạc game bắn cá

Sáng 23-2, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng, cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố, đơn vị này sẽ phối hợp với công an các quận huyện thực hiện kế hoạch triệt xóa các tụ điểm game bắn cá trá hình, núp bóng hoạt động cờ bạc.

Theo kế hoạch, sẽ thực hiện trong ba tháng để triệt xóa các tụ điểm này.



Người chơi sát phạt trong tụ điểm game bắn cá trên đường Tôn Đản , phường Hòa An, quận Cẩm Lệ

“Các tụ điểm game bắn cá hoạt động cờ bạc là nơi phát sinh tội phạm. Rất nhiều người gây án vì game bắn cá và cũng là nơi cho người sử dụng ma túy”, đại tá Dũng cho hay.



Trước đó, ngày 15-1, PLO.VN đã có bài phản ánh về tình trạng game bắn cá hoạt động như một nơi tổ chức đánh bạc. Tệ nạn này khiến nhiều người lâm vào tình trạng nợ nần, trộm cướp.

Thực tế cho thấy rất nhiều vụ án hình sự mà nguồn cơn từ game bắn cá và các tụ điểm game bắn cá là nơi ưa thích của những người nghiện ma túy vào hút chích.