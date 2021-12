Công an tỉnh Đồng Nai thương tiếc báo tin Đại tá Bùi Hữu Danh sinh năm 1963, Phó Giám đốc Công an tỉnh, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được tập thể y bác sỹ bệnh viện, gia đình, bạn bè và cơ quan tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do sức khỏe yếu đã không qua khỏi, từ trần vào chiều ngày 24-12-2021, hưởng dương 59 tuổi.



Đại tá Bùi Hữu Danh- Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong buổi họp báo tại UBND tỉnh Đồng Nai vào năm 2019. Ảnh: VN.

Lễ viếng vào lúc 9 giờ, ngày 26-12, tại nhà riêng đường Nguyễn Ái Quốc (khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (gia đình miễn phúng điếu ). Lễ truy điệu vào lúc 10 giờ ngày 28-12.

Được biết đại tá Bùi Hữu Danh từng giữ chức Trưởng Công an TP Biên Hòa. Tháng 12-2014, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Bùi Hữu Danh giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.