CEO công ty lớn của Mỹ bị phục kích bắn chết trên đường phố New York 05/12/2024 06:57

(PLO)- Tổng giám đốc điều hành (CEO) của một trong những của công ty bảo hiểm y tế lớn nhất của Mỹ đã bị phục kích và bị bắn chết trên đường phố New York (Mỹ).

Ngày 4-12, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của công ty bảo hiểm y tế UnitedHealthcare (Mỹ) - ông Brian Thompson, 50 tuổi, đã bị phục kích và bắn chết tại quận Manhattan, TP New York.

Ông Thompson bị bắn chết trên đường phố khi ông đang đi bộ đến hội nghị thường niên dành cho các nhà đầu tư của công ty, theo tờ The New York Times.

Theo cảnh sát TP New York, đây là một vụ tấn công có trắng trợn chủ đích. Nghi phạm đã phục kích CEO này bên ngoài một khách sạn ở khu dân cư Midtown - trung tâm của các khu thương mại và du lịch của thành phố - và nổ súng trước khi chạy trốn vào Công viên Trung tâm.

Đoạn video camera giám sát do tờ The New York Times thu thập được cho thấy tay súng đi bộ đến phía sau nạn nhân Thompson vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng 4-12 và nổ súng. Sau đó, ông Thompson ngã gục trên vỉa hè và tay súng bỏ trốn bằng một chiếc xe đạp điện.

Nghi phạm bắn chết Tổng giám đốc điều hành (CEO) của một trong những của công ty bảo hiểm y tế lớn nhất của Mỹ - UnitedHealthcare. Ảnh: CẢNH SÁT NEW YORK

Cảnh sát TP New York cho biết nghi phạm đã bắn vào lưng và chân ông Thompson và cảnh sát đã thu được 3 vỏ đạn tại hiện trường.

Một viên chức thực thi pháp luật giấu tên cho biết nghi phạm đã ở bên trong một quán cà phê Starbucks gần đó trước khi ra tay. Nguồn tin này cho biết gần đây ông Thompson đã nhận được một số lời đe dọa và cảnh sát đang điều tra nguồn gốc cũng như bản chất của những lời đe dọa này.

Trong một thông cáo, UnitedHealth Group cho biết doanh nghiệp này "vô cùng đau buồn và sốc" trước sự ra đi của ông Thompson, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông.

UnitedHealthcare có khoảng 140.000 người lao động, chuyên cung cấp các gói bảo hiểm cho người sử dụng lao động và cá nhân, bao gồm những người tham gia các chương trình của chính phủ.