Đâm chết khách tại đám hỏi của mình ở Hóc Môn

Ngày 22-9, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã bàn giao hồ sơ cùng nghi can Lương Quốc Thái (29 tuổi, ngụ Hóc Môn) cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.



Thông tin ban đầu, hai hôm trước ở ngôi nhà không số ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) diễn ra đám hỏi của Lương Quốc Thái (29 tuổi, ngụ Hóc Môn).

Sau đám hỏi xong, Thái tiếp tục nhậu chung với nhóm bạn. Trong số này có Nguyễn Ngọc H. (28 tuổi, quê Vĩnh Long)

Ăn uống nhiều giờ liên tục, đến 16 giờ thì Thái và H. xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Anh H. được cho dùng nón bảo hiểm đánh Thái. Tức giận, người này chạy xuống bếp lấy dao đâm đối thủ.

Một người bạn chung can ngăn thì cũng bị Thái đâm. Hai nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh H. không qua khỏi.

Sau đó, Thái đã đến Công an xã Xuân Thới Thượng trình báo, khai nhận toàn bộ vụ việc.